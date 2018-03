31-03-2018, Facebook Politie

Getuigen gezocht mishandeling in Appingedam

Appingedam - Vrijdag 30 maart 2018, omstreeks 17.15 uur, is een 26-jarige man uit Appingedam mishandeld door een groep jongens, variërend in de leeftijd tussen de 12 en de 16 jaar oud.