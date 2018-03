31-03-2018, Redactie

Oldtimershow op 112GroningenDag

Groningen - Tijdens de 112GroningenDag op 28 mei in MartiniPlaza Groningen zal een grote oldtimer show te zien zijn van historische brandweervoertuigen. Er komen totaal 10 tot 12 oude voertuigen!!

De Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen is op 15 september 2009 opgericht door een vrijwilligers van het Brandweer korps Hoogezand – Sappemeer. De Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen is opgericht met als doel om oud brandweer materieel te behouden, onderhouden, het organiseren en deelnemen aan oldtimer evenementen, opendagen en het zelf organiseren van activiteiten.





Sinds oktober 2013 zijn we officieel een brandweermuseum in de gemeente Hoogezand – Sappemeer. Sinds die tijd luid de naam Stichting en Museum de Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen. In het brandweermuseum staan diverse voertuigen, motorspuiten, handpompen, paarden tractie en veel andere materialen die vroeger bij de brandweer zijn gebruikt zoals, helmen, ademlucht apparatuur, straalpijpen, opzetstukken, kleding en nog veel meer.





Stichting en Museum de Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen heeft in 2014/ 2015 nog een aantal “nieuwe” voertuigen aan de collectie mogen toevoegen. Een De Soto van 1956 deze heeft dienst gedaan bij de brandweer Ten Boer en Houthandel Reinders in Ten Post, een Magirus Deutz van 1968 deze heeft dienst gedaan bij de afval verbranding VAM in Wijster.

Een grote houten ladder deze is gereviseerd begin 1900, het exacte bouwjaar is nog niet bekend. De ladder is gemaakt bij de firma Magirus. Januari 2016 hebben wij de Austin Bellenwagen van Hoogezand terug kunnen halen naar Hoogezand – Sappemeer. De Austin zijn we momenteel aan het restaureren. Kijk op onze website hoe u op de hoogte kunt blijven van de gehele restauratie. www.hbvvhs.nl





Tijdens de 112GroningenDag komen zo'n 10 tot 12 klassieke oldtimers naar MartiniPlaza. Een aantal van deze voertuigen zijn van Stichting Historische Brandweer Vrienden en een aantal uit praticulier bezit. Wij hopen u te mogen begroeten bij de stand en de oude voertuigen.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag