31-03-2018, Martin Nuver - 112Gr.

Meerdere gewonden na steekpartij in binnenstad (Video)

Groningen - Bij een vechtpartij (met steekwapen) in de Groninger binnenstad zijn zaterdagochtend meerdere mensen gewond geraakt.

Volgens de politie zijn zes mannen aangehouden. Er is nog geen duidelijkheid over de toedracht van de vechtpartij. De Pelsterstraat is tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Bruine Ruiterstraat afgesloten geweest in verband met het onderzoek. Ook een politievoertuig zat onder het bloed en werd afgesleept.