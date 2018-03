31-03-2018, Mélarno Kraan - 112Groningen & Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Twee lichamen aangetroffen in Nieuwe Pekela (Video)

Nieuwe Pekela - In een woning aan de Kienholt in Nieuwe Pekela zijn zaterdag twee overleden personen aangetroffen.

De hulpdiensten zijn bij de woning aanwezig. De politie doet onderzoek. Het gaat waarschijnlijk om een familie drama aldus de eerste informatie van buren. De recherche doet sporenonderzoek. Update 16:30 uur: De Man en een vrouw worden voor schouw overgebracht naar het mortuarium van het UMCG.