31-03-2018, Mark Heikens & Danielle Brugge - 112Groningen.nl

Nieuwe tankautospuit blusgroep Siddeburen officieel overgedragen

Siddeburen - Burgemeester Munniksma van de gemeente Midden-Groningen heeft zaterdagmiddag 31 maart de nieuwe tankautospuit officieel overgedragen aan blusgroep Siddeburen.

De nieuwe wagen vervangt de tijdelijke wagen die brandweer Siddeburen in 2015 kreeg. Hun auto raakte toen betrokken bij een ongeluk en kwam op een gladde weg in de sloot terecht.

Het nieuwe voertuig

Het nieuwe voertuig beschikt over een grotere watertank en een hogedrukslang van 25mm. waarmee de spuitcapaciteit verdubbelt ten opzichte van de oude wagen. Op verzoek van de pompbediener is de pompbediening van de wagen analoog. Daarnaast heeft de auto een aparte manschappencabine waardoor de chauffeur een beter gevoel heeft over de wagen. Verder heeft de auto volledige LED-verlichting die meer licht geeft en minder energie gebruikt. De nieuwe tankautospuit maakt onderdeel uit van 21 nieuwe tankautospuiten die Brandweer Groningen de komende drie jaar in de provincie in gebruik neemt. De brandweer in Finsterwolde, Bad Nieuweschans en Winschoten hebben al een nieuwe tankautospuit.