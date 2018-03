31-03-2018, Mark Heikens & Danielle Brugge - 112Groningen.nl

Open Huis brandweer Siddeburen succesvol

Siddeburen - Brandweer Siddeburen hield zaterdagmiddag 31 maart een Open Huis. Tijdens het Open Huis werden er op het kazerneterrein een tal van demonstraties getoond.

Hulpverlening inzet, auto stabiliseren en demonteren. Onder begeleiding van een brandweerman of vrouw konden kinderen fietsen kapot knippen met een hydraulische schaar. Op het terrein achter de kazerne was ook de speciale beleveniscontainer aanwezig zijn waarin een woningbrandsituatie nagebootst wordt en de bezoeker zijn weg naar buiten moet vinden. Op deze manier ervoeren bezoekers hoe dit is en wordt het belang om van te voren goed na te denken over onder andere vluchtroutes en rookmelders duidelijk.

Het Open Huis trok honderden bezoekers.