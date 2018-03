31-03-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Zwaar gewonde man aangetroffen op straat (Video)

Groningen - Zaterdagavond omstreeks 18:20 uur heeft de politie een zwaar gewonde man aangetroffen op straat aan de Platinalaan/ Diamantlaan in Groningen.

Ambulancemedewerkers omtfermden zich over het slachtoffer, hoe de toestand van het slachtoffer is, is onbekend. De man(Antiliaan) had ernstige steekwonden.



De politie heeft in de omgeving van de Platinalaan in Groningen twee verdachten aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij het geweldincident.

Technische recherche van de politie heeft een plaats delict ingesteld. Bij de Granietstraat was de ruzie geweest.