31-03-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & 112Gr.

Duitse paasvuren zorgen voor brandlucht in heel Groningen

Winschoten - De paasvuren in Duitsland zorgen voor een lichte brandlucht in Groningen. Door de rook in samenwerking met een ‘goede’ windrichting naar Nederland is de brandlucht te ruiken in de hele provincie.