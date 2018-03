31-03-2018, Michael Huising 112Groningen

Schoorsteenbrand in Wildervank

Wildervank - Vrijdagavond werd brandweer Veendam opgeroepen voor een schoorsteenbrand aan de Raadhuiskade in Wildervank.

Ter plaatse kwam er een flinke lading zwarte rook uit de schoorsteen en even later sloegen de vlammen korte tijd boven de schoorsteen uit. Via de hoogwerker werd met behulp van de ramoneur het rookkanaal geveegd.

Ook was het vuur op de 1e etage doorgebroken. Hierdoor moest de betimmering weggebroken worden om goed bij het vuur te komen. Met een flinke inspanning wed uiteindelijk voorkomen dat het vuur zich verder kon verspreiden.