01-04-2018, 112Groningen & M. Huising

Paasvuren op tweede Paasdag op een rij

Noordlaren - Traditiegetrouw zijn er veel paasvuren in Groningen. Zoals hier eerste paasdag in Noordlaren en Paterswolde en Kiel-Windeweer en Bellingwolde. Ook maandag zijn er nog paasvuren in de hele regio.