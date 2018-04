02-04-2018, Max Rozeboom 112Haren.nl

Brandgerucht in Haren

Haren - Tweede paasdag om 19:35 uur een melding van een brandgerucht aan de Kroonkampweg in Haren.

Ter plaatse verrichte de brandweer van Haren wat metingen in de omgeving. Het was in de omgeving van de Jumbo en de Kroonkamp aldaar.

Als men uiteindelijk wat gevonden heeft is onduidelijk. Nadat de situatie duidelijk was keerde men terug naar de kazerne.