03-04-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Man gewond bij verkeersongeval (Video)

Zuidbroek - Bij een verkeersongeval op de kruising Nieuwe Spitsbergerweg met de Burgemeester Omtaweg in Zuidbroek is dinsdagochtend één persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer kwam op de kruising in botsing met een andere voertuig en kwam in een sloot tot stilstand. Medewerkers van de brandweer, ambulance en de bemanning van de traumahelikopter hebben de man uit de auto moeten bevrijden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De bestuurster van de andere voertuig is ter plaatse onderzocht maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.