03-04-2018, Foto aangetroffen brisantgranaat (Bron: KWS-OCE)

Brisantgranaat uit WOII gecontroleerd tot ontploffing gebracht in Delfzijl

Delfzijl - Bij werkzaamheden voor de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl is een 3,7-inch brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Gelet op het ontstekingsmechanisme (mechanische pijpbuisontsteking) van het projectiel heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) besloten deze ter plaatse te detoneren.

De granaat is dinsdagochtend 3 april rond 11.00 uur gecontroleerd tot ontploffing gebracht nabij de Waddenweg in Delfzijl. Aangezien de granaat op afgesloten werkterrein is gevonden, was er geen sprake van gevaar voor de omgeving.