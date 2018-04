03-04-2018, 112Marum.nl

Schoorsteenbrand in Opende

Opende - De brandweerkorpsen van Marum, Surhuisterveen, alsmede de hoogwerker uit Drachten werden dinsdagmiddag gealarmeerd voor een woningbrand/schoorsteenbrand aan de Bossingel in Opende.

In de voormalige school/drukkerij had zich door een defecte kachel flink wat rook verspreid. Nadere inspectie bracht aan het licht dat de houtkachel inderdaad de boosdoener was. Later is de schoorsteen nog van bovenaf geinspecteerd.