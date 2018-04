04-04-2018, Politie.nl

Karel Haan(33) is weer terecht

Oude Pekela/ Odoornerveen - De politie was sinds maandagavond druk bezig met een onderzoek naar de verdwijning van de 33-jarige Karel Haan. Karel komt oorspronkelijk uit Oude Pekela.

Hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen verbleef hij bij Odoornerveen. Hij verscheen maandagavond niet op een afspraak in Hoogeveen. De moeder meldde rond middernacht de vermissing van haar zoon. Sindsdien zijn wij bezig met een uitvoerig onderzoek naar de verblijfplaats van Karel. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om het onderzoek met kracht gestalte te kunnen geven.

Update: Haan is weer terecht. Dat meldt de politie. Waar die was is nog onbekend.