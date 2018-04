03-04-2018, Politie.nl

Onderzoek naar verdachte verdwijning van Karel Haan

Oude Pekela/ Odoornerveen - De politie is sinds maandagavond druk bezig met een onderzoek naar de verdwijning van de 33-jarige Karel Haan. Karel komt oorspronkelijk uit Oude Pekela.

Hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen verbleef hij bij Odoornerveen. Hij verscheen maandagavond niet op een afspraak in Hoogeveen. De moeder meldde rond middernacht de vermissing van haar zoon. Sindsdien zijn wij bezig met een uitvoerig onderzoek naar de verblijfplaats van Karel. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is opgestart om het onderzoek met kracht gestalte te kunnen geven.

Op grond van het eerste onderzoek en op basis van informatie uit de directe omgeving houdt het rechercheteam er rekening mee dat Karel niet uit vrije wil is verdwenen. Er is sinds de melding van zijn vermissing geen contact meer met Karel geweest. Wel hebben we zijn auto (een goudkleurige citroen Xsara) aangetroffen op de Mepperweg tussen Zweeloo en Gees.

In het belang van het onderzoek kunnen wij op dit moment niet meer details prijsgeven over deze zaak.

We beschouwen de vermissing als een zeer urgente vermissing. Om die reden is na afstemming met het Openbaar Ministerie en de familie besloten de foto en de personalia van Karel te delen. Wij hopen dat met de hulp van veel mensen belangrijke informatie loskomt, die het rechercheteam kan gebruiken bij de opsporing.

Getuigenoproep

De politie en familie maken zich vanzelfsprekend zorgen over de gezondheid van Karel. Weet je meer over zijn verdwijning? Heb je hem maandagavond na 22.00 uur gezien in Odoornerveen of op een andere plek gezien? Laat het ons weten. Karel was gisteravond in de woning van een vriend aan de Noordzij in Odoornerveen. Weet je waar de auto van Karel is geweest tussen maandagavond 2 april en dinsdagmiddag 3 april? Of heb je meer informatie over de verblijfplaats van Karel? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook, bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000!