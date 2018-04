03-04-2018, Redactie

Special Death Care op 112GroningenDag

Groningen - Op zaterdag 16 juni 2018 zal Special Death Care zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Met meer dan 14 jaar ervaring in:

- zeer complexe restauraties van ernstig verminkte dodelijke slachtoffers

- assistentie schouw bij een natuurlijk en/ of niet natuurlijk overlijden

- hulpverleners begeleiden bij een confrontatie (oa MH17 en Tripoli ramp)

- het verwijderen van pacemakers/ defibrillatoren/ neurostimulatoren

- verwijderen van fixateur externe

- het verzorgen van overledenen

- het terugplaatsen van het haar na bijvoorbeeld een schedeloperatie of sectie

- thanatopraxie/ buikpuncties/ airbrush/ bodyseal

- onzichtbaar verwijderen van Trachea-stoma's

- enucleaties

- voorlichting verzorgen aan (leerling)verpleegkundigen, artsen, hulpverleners en uitvaartverzorgers





Edwin Spieard, eigenaar Special Death Care, als zelfstandige oproepbaar en inzetbaar om nabestaanden, uitvaartverzorgers, forensische artsen, donatieteams, scholen en justitie te ondersteunen bij bovenstaande werkzaamheden.

Uniek aan Special Death Care is dat behandelingen, schouw en restauraties plaats kunnen vinden in de eigen mobiele unit. Hierdoor is Special Death Care uitgebreid inzetbaar voor hulpverleners, justitie, uitvaartondernemers en nabestaanden.

Tevens kan de mobiele unit gebruikt worden voor vervoer van een overledene. Denk hierbij ook aan het plotseling overlijden van een patiënt op bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, het overbrengen van een overledene naar een ziekenhuis voor obductie/ donatie of het internationaal vervoer van een overledene.

Special Death Care geeft voorlichting aan belangstellenden en aan opleidingsinstanties. U krijgt informatie over oa lijkstijfheid (rigor mortis), verkleuring (livor mortis), bacteriën, verzorgen van een overledene, pacemakers/ defibrillatoren/ neuro stimulatoren, natuurlijke dood, niet natuurlijke dood, verwijderen van infuus, obductie/ donatie, ter beschikking van de wetenschap, thanatopraxie/ balseming, stolling/ lekkages bij een overledene.

Doelstelling is het voor iedereen die te maken krijgt met een overledene meer vaardigheden aan te reiken, zodat het verzorgen op een professionele en vertrouwde manier plaats kan vinden (meer zelf zekerheid en kennis).