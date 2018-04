Bovendien zijn in de wijken op verschillende plekken briefjes tussen deuren en ramen aangetroffen. Deze briefjes kunnen er op duiden dat vooraf is gecheckt of de bewoners, mogelijk voor langere tijd, niet thuis zijn geweest. De politie onderzoekt de inbraken. De inbraken zijn het afgelopen paasweekend (van vrijdagochtend 30 maart tot maandagmiddag 2 april) gepleegd in de wijken Damsterbuurt, Ruischerwaard, Gravenburg, Lewenborg, De Hunze en De Held zijn het afgelopen paasweekend bij 15 verschillende woningen ingebroken. De inbraken zijn gepleegd in een uitgestrekt gebied van de stad. Opvallend is dat de daders steeds op dezelfde manier hebben geprobeerd de woning binnen te komen. In twee gevallen zijn er ook auto’s gestolen. Daarnaast nam men vooral geld en sieraden weg.

Beeldmateriaal gezocht

We zijn specifiek op zoek naar beeldmateriaal. Is er in uw wijk of straat ingebroken of zijn er witte briefjes gevonden en heeft u een camera? Laat het ons weten door het beeldmateriaal naar ons te sturen. U kunt het beeldmateriaal uploaden via de website van de politie. Al is het beeld vrij kort, toch kan het voor het onderzoek belangrijk zijn

Briefje tussen de deur?

Als u een briefje tussen de deur of raamkozijn vindt, bel dan direct met de politie via 0900-8844. Raak het briefje vooral niet aan, zodat er geen sporen verloren gaan. Maak eventueel een foto van de situatie. Agenten zullen zo snel mogelijk langskomen om de verdachte situatiete onderzoeken en eventuele sporen veilig te stellen. Deze briefjes zijn vaak een voorloper van een woninginbraak. In andere gevallen gebruiken woninginbrekers ook wel houten takjes of andere voorwerpen.

Wat kun je zelf doen?

Een woninginbraak kan een forse inbreuk hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, de daders hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien zijn er waardevolle spullen weggenomen. Hoewel het aantal woninginbraken de laatste jaren fors gedaald is, komen woninginbraken nog regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat de kans op een woninginbraak verkleind wordt. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn om in uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het nalaten of opgeven. Heeft u een appgroep in uw buurt? Deel dit bericht dan met je appgroep. Op deze manier verhoogt u de alertheid op woninginbraken in uw buurt. Op de website van de politie vindt u veel preventietips.

Inbraak op heterdaad? Bel dan altijd 112!