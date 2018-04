04-04-2018, Oogtv bron

Politie onderzoekt twintig woninginbraken

Groningen - De politie is een onderzoek gestart naar twintig woninginbraken, die tijdens de Paasdagen in verschillende wijken zijn gepleegd.

De inbraken vonden plaats tussen vrijdagochtend en maandagmiddag in De Held, Damsterbuurt, Ruischerwaard, Gravenburg, Lewenborg en De Hunze. De daders kwamen steeds op dezelfde manier de woningen binnen. Bovendien zijn briefjes tussen deuren en ramen aangetroffen. Dat duidt erop dat of de bewoners enige tijd niet thuis zijn geweest. Men nam vooral geld en sieraden mee, en in twee gevallen ook een auto.

De politie is specifiek op zoek naar beeldmateriaal waarin te zien is hoe de inbrekers te werk gaan. Mensen kunnen hun beelden uploaden via de website van de politie. Wie een briefje tussen de deur of raamkozijn vindt, wordt verzocht direct met de politie te bellen. Deze briefjes zijn vaak een voorloper van een woninginbraak.