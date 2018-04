05-04-2018, Facebook Ommelanden West Politie

Inbraak in sportkantine Grijpskerk

Grijpskerk - Woensdagnacht is er ingebroken in de kantine van VV Grijpskerk, aan de Sportlaan te Grijpskerk. Men heeft een stoeptegel door een ruit gegooid, waarna men naar binnen is gegaan.