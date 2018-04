05-04-2018, Mark Heikens 112Gr.

Middelbrand bij Cafe de Jachthaven in Termunterzijl (Video)

Termunterzijl - Bij Cafe restaurant de Jachthaven aan de Plankpad in Termunterzijl is donderdagmiddag brand ontstaan in de keuken van het bedrijf. Er was veel rookontwikkeling. Er kwamen wat vlammen uit het dak.

Vermoedelijk begon het in de frituurpan in de keuken en sloeg het door in de afzuigkap. Er werd middelbrand gegeven doordat er veel wind was en dat beinvloede de ontwikkeling. Er is forse schade in het pand ontstaan. Bij de brandweer is het asbestprocedure in werking gezet.