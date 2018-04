05-04-2018, Mark Heikens - 112Groningen.nl & R. Perdok

Vrouw overleden na zoekactie op zee (Update)

Delfzijl - Op de Eems bij Delfzijl wordt momenteel gezocht naar een overboord geslagen vrouw. De KNRM uit de Eemshaven, een politieboot en een vliegtuig van de Kustwacht bezig met een zoekactie naar de vrouw.

Meerdere schepen zijn bij de havenmonding bezig met het zoeken naar de vrouw.

Deze schepen worden aangestuurd door de kustwacht vanuit Den Helder.

(Update)

De vrouw die overboord is geslagen op een binnenvaartschip bij Delfzijl is gevonden. Ze is aan boord gebracht van een van de reddingsschepen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Kustwacht.

De vrouw is overleden meldt de politie.