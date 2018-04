05-04-2018, Michael Huising 112Gr.

Auto en fietser botsen in Veendam

Veendam - Donderdag aan het begin van de avond zijn een auto en een fiets met elkaar in botsing gekomen.

Dit gebeurde op het Prins Hendrikplein met de kruising J. Kazemierstraat. De betrokkenen werden in afwachting van de ambulance, opgevangen in de Hengelsport winkel op de hoek van de straat.

Toen de ambulance ter plaatse was werd de bestuurder van de fiets onderzocht. Het is onbekend of hij is meegegaan naar het ziekenhuis. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. De wagen liep lichte schade op en kon zelfstandig verder.