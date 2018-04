06-04-2018, Persbericht Hub & foto

Knooppunt N33 Gieten omgedoopt tot hub

Gieten - Op vrijdag 6 april is op hub Gieten het nieuwe hub-bord en de extra voorzieningen onthuld door gedeputeerden Fleur Gräper - van Koolwijk van de provincie Groningen en gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe.

In Groningen en Drenthe zijn op dit moment meer dan 50 hubs. Een hub is een schakel in de reis van

deur tot deur. Op het knooppunt kunnen reizigers overstappen van het ene naar het anderevervoermiddel.

Zo draagt de hub bij aan een snelle en comfortabele reis. Alle hubs zijn al in gebruik ,maar worden komend jaar stuk voor stuk voorzien van het hub-bord. Daarnaast krijgen verschillende

hubs extra voorzieningen, zoals een watertappunt of een wifi-aansluiting. De komende jaren worden de hubs verder uitgebreid met voorzieningen. Daarbij gaat het niet alleen om het reizen of overstappenzelf, maar ook om voorzieningen voor reizigers, zoals een kiosk of een aansluiting op een brede schoolof een winkel. Een hub kan de economie versterken en een aanvulling betekenen voor de sociale

omgeving.



Samenwerking van provincies, gemeenten en ondernemer Bij de verdere ontwikkeling van de hubs werken provincies, gemeenten, waterbedrijven en

ondernemers met elkaar samen om reizigers goed te bedienen. De hub moet een aantrekkelijke plek

worden, waar het niet erg is om even te wachten.

Meer informatie over de hubs is meer informatie is te vinden op reisviahub.nl.