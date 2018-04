06-04-2018, Gerrie de Groot - 112Groningen.nl

Forse schoorsteenbrand aan de Anholt in Blauwestad

Blauwestad - De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Anholt in de Blauwestad.

De brand werd rond 19.30 uur door de bewoners van het huis ontstekt en schakelde de hulpdiensten in. Bij aankomst bleek er flinke rookontwikkeling in de woning te zijn. Een hoogwerker van brandweer Hoogezand werd opgeroepen maar kon de schoorsteen niet bereiken. Door middel van een ladder kon de brandweer op het dak komen en de schoorsteen vegen.

Bij de brand raakte niemand gewond.