06-04-2018, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Nieuwe tankautospuit blusgroep Nieuwe Pekela officieel overgedragen

Nieuwe Pekela - Afgelopen donderdagavond kon blusgroep Nieuwe Pekela zijn nieuwe tankautospuit in ontvangst nemen. De nieuwe wagen vervangt de huidige de Mercedes Benz met opbouw van Ziegler die 21 jaar dienst heeft gedraaid.

In de auto zit een grotere watertank van 1500 liter naar 3000 liter waarmee de brandweer zeker in de buitengebieden, waar de bluswatervoorzieningen niet altijd snel en goed beschikbaar zijn, toch effectief en efficiënt de eerste klap kan uitdelen.



De handmatig oprolbare HD slangen van 60 meter met een binnendiameter van 19 mm en een water opbrengst van 115 l/m zijn vervangen door automatisch oprolbare slangen van 80 meter lengte met een binnen diameter van 25 mm en een opbrengst van 250-300 l/m.



Nieuwe Pekela is de vijfde in de rij met een nieuw voertuig. Brandweer in Finsterwolde, Bad Nieuweschans, Winschoten en Siddeburen hebben al een nieuwe tankautospuit.