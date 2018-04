07-04-2018, Martin Nuver 112Gr.

Pan op vuur zorgt voor rookontwikkeling

Groningen - Op de Hortensialaan in de stad werd vrijdagnacht 0m 02:10 uur een woningbrand gemeld.

Ter plaatse bleek het te gaan om een pannetje op het vuur. Er was veel rook in de woning. De bewoners werden even nagekeken omdat ze wat rook hadden ingeademd.