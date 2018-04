06-04-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Op Facebook meekijken naar werk van de politie

Winschoten - Agentes Berdien en Dieuwke van de politie Oldambt deden vrijdag op Facebook verslag van hun dienst. Dat was een primeur voor Noord-Nederland.

Elders in het land wordt hier vaker mee gewerkt, om burgers een ‘kijkje te geven in de keuken’.

Van 14:00 tot 22:00 uur konden vrijdag burgers rechtstreeks meekijken met de politie, dit door middel van een tekstueel verslag van de ‘live’ gebeurtenissen tijdens hun dienst.

Géén livestream



Vele volgers die zich hadden aangemeld op Facebook hadden verwacht dat de agenten live zouden gaan. ‘Het is geen livestream’, benadrukt de politie.

‘Dat heeft te maken met de privacy, want we kunnen niet alles uitzenden. We moeten goed kijken naar wat we plaatsen. Het moet in overeenstemming zijn met de Wet persoonsgegevens en de bescherming van de gegevens van onze burgers.’ Vertellen ze.

Enthousiast



De ruime meerderheid reageerde positief en enthousiast op Facebook en gaf daarbij ook de politie door wat hun opvalt, zo werd de parkeeroverlast bij de parkeerplaats Heemskerkstraat genoemd.