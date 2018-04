08-04-2018, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & 112Gr.

Taxi tegen stilstaand voertuig gebotst

Beerta - Zaterdagavond heeft er een ongeluk plaatsgevonden aan de Hoofdstraat in Beerta. Een taxi busje was op een stilstaande voertuig gebotst.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is vooralsnog niet duidelijk. Volgens omstanders zaten er op het moment van het ongeluk een aantal passagiers in het busje, maar is er niemand gewond geraakt. Beide voertuigen zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.