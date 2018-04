08-04-2018, Politie.nl

Verdachte aangehouden voor drugs- en wapenbezit

Nieuwediep(Drenthe) - De politie heeft vrijdagavond in Nieuwediep een 35-jarige man aangehouden. Eerder die dag kreeg de politie informatie dat de man in een vakantiehuis verbleef en in het bezit was van een gebruiksklaar vuurwapen.

Om die reden is de aanhouding verricht door het arrestatieteam. Nadat de man was aangehouden troffen agenten een vuurwapen en een hoeveelheid hard- en softdrugs aan. Ook werd een groot geldbedrag gevonden. Vanwege het vervolgonderzoek kan niet worden gemeld om hoeveel geld en drugs het gaat.

Groot belang bij informatie

Bij het bestrijden van criminaliteit is de politie afhankelijk van informatie. Samen met partners én burgers werkt de politie iedere dag samen om Nederland veilig(er) te maken. De politie doet daarom een dringend verzoek om bij vermoedens van drugscriminaliteit of wanneer er sterke vermoedens van (vuur)wapenbezit is, dit te melden.

Dat kan telefonisch via 0900-8844, maar ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Als er sprake is van zware criminaliteit is het Team Criminele Inlichtingen (TCI) bereikbaar. Op de website van de politie is meer informatie beschikbaar over TCI.