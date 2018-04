08-04-2018, Chris Kranenborg 112Gr.

Jeugdbrandweerwedstrijden in Delfzijl

Delfzijl - Zaterdag 7 april hebben vier jeugdkorpsen uit de provincie Groningen en 1 jeugdkorps uit Friesland meegedaan aan de onderlinge jeugdbrandweerwedstrijden in Delfzijl.

De melding was een brand bij het Waterschap Noordezijlvest te Farmsum. Ter plaatse aangekomen bleek er een brandje te zijn in de cv-ruimte met een doorslag. Als eerste moesten de junioren deze brand zien te blussen ( Hoogezand, Delfzijl en Westerkwartier), daarna kwamen de aspiranten-ld in actie (Zuid-Grunn, Westerkwartier en Franeker) en als laatste de aspiranten-hd (Hoogezand-1, Delfzijl en Hoogezand-2).

Uitslag junioren: 1e Hoogezand, 2e Westerkwartier en 3e Delfzijl.

Uitslag aspiranten-ld: 1e Franeker, 2e Zuid-Grunn en 3e Westerkwartier.

Uitslag aspiranten-hd: 1e Hoogezand-2, 2e Hoogezand-1 en 3e Delfzijl.