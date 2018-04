08-04-2018, 112Groningen mobiele foto`s

Arrestatie van fietsendief/ heler

Groningen - Zaterdagmiddag is bij de Helperweststraat in de stad een fietsendief/ heler aangehouden.

Tientallen fietsen stonden in een garagebox en werden in beslag genomen. De politie stelt een onderzoek in naar de afkomst. 1 man werd aangehouden.