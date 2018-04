08-04-2018, Redactie

Dijkhuis-truckshop op 112GroningenDag

Groningen - Dijkhuis-truckshop is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een stand op de 112GroningenDag in MartiniPlaza te Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Dijkhuis-truckshop is al vele jaren een begrip in de wereld van de miniatuurvrachtwagens. Het bedrijf is een vertrouwd adres voor miniatuurliefhebbers voor de merken WSI en Tekno waar men het dealerschap voor heeft verworven.

De truckshop wordt gerund door Pieter en Jeanet Dijkhuis en heeft sinds 2008 een snelle groei doorgemaakt. Dijkhuis-truckshop kenmerkt zicht door vaste prijzen, persoonlijke aandacht en waarbij service hoog in het vaandel staat.





Naast de webshop is op afspraak, 7 dagen per week, de shop aan huis in Hoogkerk (Gr.) te bezoeken. In ongedwongen sfeer kan de bezoeker de vele modellen in schaal 1:50 bekijken onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers.





Dijkhuis-truckshop heeft truckmodellen van bedrijven uit geheel Nederland en uit de rest van Europa. Natuurlijk mogen daar als noordelijk truckshop geen modellen ontbreken van transportbedrijven zoals Heiploeg, Wigchers, Althuisius, Oosterhof Holman en Newexco.





Dijkhuis heeft een uitgebreid assortiment van beide miniatuurmerken met de meest actuele modellen gecombineerd met schaalmodellen die al enige tijd niet meer leverbaar zijn in het reguliere circuit. De nieuw te verwachten modellen kunnen gereserveerd worden via de webshop of per email.





Het sterk wisselende assortiment is via www.dijkhuis-truckshop.com te bestellen. De verzending geschied met de grootst mogelijke zorg. De modellen worden namelijk zeer deugdelijk verpakt wat de kans op beschadiging tot een minimum beperkt. Maar de bestelde miniaturen kunnen ook aan huis opgehaald worden.





Dijkhuis-truckshop, met klanten door geheel Nederland en ver daarbuiten, staat ook regelmatig op beurzen. Beurzen in Joure, Valthermond en Drachten zijn maar enkele voorbeelden waar Pieter en Jeanet met hun vrachtwagenmodellen te vinden zijn.





Dijkhuis-truckshop, het walhalla voor de miniatuurliefhebber van vrachtwagens.





Bent u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden naar de truckmodellen kom dan een kijkje nemen op zaterdag 16 juni bij onze stand tijdens de 112-Groningen dag bij Martini Plaza.





Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag