09-04-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Wielrenster aangereden door vrachtwagen in Groningen (Video)

Groningen - Op de Duinkerkenstraat in Groningen is maandagmorgen een wielrenster aangereden door een vrachtwagen. Ze had daarbij ernstig letsel opgelopen.

Bij het ongeluk raakte een wielrenster gewond. Het Mobiel Medische Team werd ingevlogen om medische assistentie te verlengen. De wielrenster is met onbekende verwondingen overgebracht naar het UMC Groningen. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) deed onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De weg was tijdelijk afgesloten.