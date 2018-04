09-04-2018, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Loos alarm: Supermarkt ontruimd wegens verdacht pakketje (update)

Groningen - In een supermarkt op het A-Kerkhof/Vismarkt in Groningen is maandagmiddag een melding binnengekomen, dat in het pand een verdacht pakketje zou liggen.

Door de politie werd de supermarkt ontruimd en de directe omgeving afgezet. Onderzoek in de supermarkt heeft duidelijk gemaakt dat er niets is aangetroffen.