09-04-2018, Dennis Postma - 112Groningen

Korte brand in gebouw Tramweg Winschoten

Winschoten - Rond half vier maandagmiddag heeft er korte tijd brand gewoed aan de Tramweg in Winschoten.

Op het terrein stond een bult afval aan de binnenkant van de loods in brand. Ter plaatse gekomen brandweer heeft de brand geblust en heeft met een warmtebeeld het pand gecontroleerd.

Het is niet de eerste keer op dit terrein dat er brand heeft gewoed. Wat de oorzaak van de brand is geweest is niet duidelijk.