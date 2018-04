10-04-2018, 112Marum.nl

Fors ongeval in Opende

Opende - Maandagavond laat zijn er op de Drachtsterweg in Opende twee auto's met elkaar in botsing gekomen. De bestuurster van de groene auto is waarschijnlijk met de wielen in de rechterberm gekomen, waarna een stuurcorrectie volgde.