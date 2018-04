10-04-2018, Facebook Politie Stadskanaal

Kindertractor laat politie dreggen

Stadskanaal - Maandag 9 april werd 's middags melding gemaakt dat er een kindertractor in het water lag langs de Onstwedderweg te Stadskanaal.

Er is door de politie in het water gedregd aangezien de mogelijkheid bestond dat een kind in het water zou kunnen liggen. Tevens is er in de directe omgeving gezocht. Een omwonende wist later te vertellen dat de tractor er 's morgens ook had gelegen.

Uiteindelijk heeft de politie de tractor meegenomen naar het politiebureau. Mogelijk dat de tractor gedumpt is, maar dit heeft uiteraard gevolgen >>> nodeloze inzet van hulpdiensten!!