10-04-2018, Facebook / Politie Ommelanden Noord

Kadavers aangetroffen langs N33 bij Appingedam

Appingedam - Op dinsdag 10 april werden op een talud langs de Holeweg nabij de N33 bij Appingedam meerdere kadavers aangetroffen van walibi's en vogels.

Waar de kadavers weg komen en/of wie ze daar gedumpt heeft is op dit moment onduidelijk. Mocht je daar informatie over hebben dan kun je bellen met de politie via 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000