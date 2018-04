10-04-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl & Dennis Postma 112Groningen

Pieter Smit overleden aan hartstilstand (Video)

Scheemda - Burgermeester Pieter Smit van de Gemeente Oldambt is overleden. De recherche doet nu onderzoek. Rond 17:00 uur werd de straat afgezet en kwam er een ambulance en veel politie ter plaatse.

Smit stond bekend als een zeer toegankelijke burgemeester die erg actief was op social media. Het gaat waarschijnlijk om een natuurlijke dood. Pieter Smit is maar 54 jaar oud geworden. Dinsdagavond is bekendgemaakt dat Smit is overleden als gevolg van een hartstilstand.

Persbericht Gemeente

