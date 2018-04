10-04-2018, Dennis Postma 112Gr.

Auto op de kop in sloot

Midwolda - Op de Kerkelaan in Midwolda is dinsdagavond een auto op de kop in een sloot geraakt. De oorzaak is onduidelijk.

Niemand raakte gwond. De man kwam met de schrik vrij. De politie heeft de nodige formulieren ingevuld. Fruitema heeft de auto geborgen.