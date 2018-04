Door onbekende oorzaak kwam zij op de verkeerde weghelft terecht en kwam in botsing met de tegemoet komende auto met een vrouwelijke bestuurder. Haar leeftijd en woonplaats zijn nog niet officieel bevestigd. In eerdere berichtgeving via Twitter werd vermeld dat de bestuurder van deze tegemoetkomende auto een man zou zijn. Dit bleek niet zo te zijn. De bestuurster van deze tegemoetkomende auto is door een ambulance zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurders van de andere twee auto’s bleven ongedeerd.

Onderzoek

De verkeersongevallenanalyse van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.