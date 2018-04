10-04-2018, DitisRoden.nl

Dodelijk ongeval op de N372 bij Roden (Video)

Roden - Bij een zeer ernstig ongeval op de kruising Westeresch met de Noordholt (N372) bij Roden is dinsdagmiddag 1 persoon om het leven gekomen.

Meerdere voertuigen kwamen rond 17:30 uur met elkaar in botsing, hoe dit kon gebeuren onderzoekt de Voa. Ondanks de hulpverlening is één persoon ter plaatse overleden aan zijn/haar verwondingen, andere personen raakten gewond, hoeveel dit zijn is niet bekend. De weg tussen Leek en Peize was tijdens het ongeval volledig gestremd.