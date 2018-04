11-04-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl & Dennis Postma 112Groningen

Bloemenzee & vlaggen halfstok na overlijden Pieter Smit(54)

Winschoten - De vlaggen bij de Gemeente, brandweer en politie hangen woensdag halfstok. Ook bij de drie Winschoter molens staat de molen in de rouwstand. Dit na het plotselinge overlijden van Burgervader Pieter Smit.

En op het stadhuis in Winschoten ligt een condoleanceregister voor de dinsdag overleden burgemeester Pieter Smit(54). Iedereen is in rouw. Bij het stadhuis in Winschoten zijn woensdag veel bloemen neergelegd.`Het is verschrikkelijk, zo jong nog`aldus een mevrouw die bloemen lag.

In verband met het plotselinge overlijden van burgemeester Pieter Smit gaat de inloopavond over de Blauwe Loper vanavond ook niet door. Uw mening over het eerste ontwerp kunt u wel doorgeven via www.blauwestad.nl.

