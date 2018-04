11-04-2018, Dennis Postma - 112Groningen

Gewonde bij ongeval Kloosterbrug Winschoten

Winschoten - Een gewonde woensdagochtend bij de Kloosterburg in Winschoten. Een automobilist kwam in botsing met een paal een kwam tot stilstand.

Wat de oorzaak is van het ongeval is niet bekend. De inzittenden zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Een oliespoor op het wegdek zal later worden opgeruimd door de gemeente.