11-04-2018, 112Groningen

Ongeval op de A7 nabij Sappemeer na rijden met lekke band

Sappemeer/ Zuidbroek - De A7 Sappemeer richting Zuidbroek was woensdagmiddag vanaf Sappemeer enige tijd afgesloten geweest na een ongeval met vermoedelijk vijf auto's.

Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen en wat de oorzaak van het ongeval is. Omstanders spraken over dat er met lage snelheid en een lekke band werd gereden toen de BMW crashte tegen de vangrail.

De man reed bij Sappemeer tegen de vangrail aan. De bestuurder kwam verward over en is naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend of hij gewond is. Er is bij hem bloed afgenomen voor onderzoek op alcohol en drugs. De brandweeer was niet nodig.

Tv Noord