11-04-2018, Redactie

Bosbrandweer met Amerikaanse brandweervoertuigen op 112GroningenDag

Groningen - De Bosbrandweer Noord Nederland is zaterdag 16 juni 2018 aanwezig met een vijftal voertuigen, waaronder twee Amerikaanse ladderwagens op de 112GroningenDag in MartiniPlaza in Groningen. Tot 16 juni 2018 stellen we alle deelnemers aan u voor!

De Stichting Bosbrandweer Noord Nederland, zoals de volledige naam van deze organisatie luidt, werd opgericht in 1972 met het oogmerk het wekken van interesse bij het publiek in het belang van de brandweer in onze samenleving, dit in combinatie met een duidelijke paraatheid bij (brandgevaarlijke) evenementen in natuurgebieden, het zwaartepunt van de organisatie ligt thans bij de volgende activiteiten: gedurende voorjaar, zomer, en nazomer paraat voor bestrijding van bos-, heide- en veenbranden in natuurgebieden in Noord-Nederland.Het materieel van het korps is hiervoor zeer geschikt.De meeste leden van de bosbrandweer zijn ook werkzaam bij verschillende brandweerkorpsen in meerdere veiligheidsregio's.Bij een eventuele inzet heeft de bosbrandweer de beschikking over drie Mercedessen 4x4 tankautospuiten BT met resp.3000 5000 en 5500 liter water en een Jeep Patriot commandowagen.Op evenementen waar de bosbrandweer bij aanwezig is behoort het tot de mogelijkheden om een demonstratie rijdend blussen te geven.

Eén van de andere bezigheden van de bosbrandweer is het beheer, het plegen van onderhoud en het uitvoering geven aan een demonstratieteam met twee bijzondere Amerikaanse ladderwagens: een Aerial en een Tiller. In de nabije toekomst wordt hier nog een pumper (2019) aan toegevoegd. De voertuigen zijn gestald in de brandweerkazerne van de bosbrandweer in Niebert. De bosbrandweer kan de voertuigen gebruiken voor doeleinden tot promotie van de brandweer in de meest ruime zin. Per aanvraag wordt bekeken of deze binnen de doelstelling past.

De Seagrave “Tiller” wat “helmstok” betekent heeft een meesturende achteras welke door een extra chauffeur bedient wordt. De totale lengte van deze auto bedraagt 17 meter en is voorzien van een 450 PK sterke V8 Detroit tweetakt diesel motor , de auto is voorzien van een ladder van 30 meter. De auto heeft dienst gedaan bij de Aetna Hose Hook & ladder Co. in Newark in de staat Delaware tot april 2011. Dit is een unieke auto in Europa (zijn voorganger staat in een museum in Parijs),vandaar dat het een half jaar heeft geduurd alvorens er een kenteken voor is afgegeven.Deze auto is door leden van de bosbrandweer van Newark Delaware naar Newark in New Jersey gereden vlakbij New York, en daar verscheept naar Hamburg en vandaar naar Nederland gereden. De auto is gestald in de kazerne van de bosbrandweer Noord-Nederland in Niebert.

De andere Seagrave “Aerial” is een Amerikaanse ladderwagen welke dienst heeft gedaan bij de MTFD, Middletown fire department in de staat New Jersey en heeft tot ongeveer 2002 dienst gedaan bij dit korps. Deze is uitgerust met een 380 PK sterke V6 Detroit tweetakt diesel motor en de lengte van de auto is 11 meter,de ladder is van hetzelfde type als de “Tiller” en is eveneens 30 meter lang in volledig uitgeschoven toestand.Door het feit dat beide voertuigen zijn uitgerust met tweetakt dieselmotoren en daardoor dus tweemaal zoveel arbeidsslagen maken dan een viertaktmotor worden ze in Amerika wel “screaming Jimmy” genoemd. Beide auto’s zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak (allison) en kunnen redelijk snel accelereren. De Amerikaanse ladderwagens zijn niet in actieve dienst en worden uitsluitend voor display doeleinden gebruikt.

Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de tweede keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. Op het hoofdpodium zijn er doorlopend muzikale live optredens. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Bestrating.nl en subsponsor 101BHV.nl.





Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 16 juni 2018 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot 4 jaar gratis, van 5 tot 16 jaar € 2,00 p.p, vanaf 17 jaar € 3,00 p.p.





Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag