11-04-2018, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Vrachtauto's botsen op A7 Scheemda

Scheemda - Op de invoegstrook van de A7 bij Scheemda richting Winschoten is woensdagavond een chauffeur met zijn vrachtwagen op zijn voorligger, een vrachtwagen uit Duitsland gebotst.

De schade is groot, de truck is volledig ontzet en het glas is erg beschadigd door de klap. Het is onbekend of er ook iemand gewond is geraakt.

De politie en Rijkswaterstaat hebben tijdens het incident de invoegstrook gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Een berging zou de vrachtwagen weg moeten slepen.

De oorzaak van het ongeluk is onbekend.