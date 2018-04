11-04-2018, Michael Huising 112gr.

Auto door brand verwoest in Wildervank

Wildervank - Aan de Kleine Zilverreiger in Wildervank stond woensdagavond om 20:15 uur een auto in brand. Er was geen redden meer aan voor de brandweer van Veendam.

De oorzaak is nog onbekend, het gaat waarschijnlijk om kortsluiting in het motorcompartiment. Een berger heeft de auto later geborgen.