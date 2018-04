De van diefstal afkomstige spullen die bij hem zijn aangetroffen proberen we via de aangiftes weer terug te brengen bij de rechtmatige eigenaren. Het onderzoek naar de inbraken is nog volop gaande.

Witte briefjes

Vorige week plaatsten we een bericht op politie.nl en Facebook Groningen Stad & Haren over twintig inbraken die tijdens de Paasdagen in verschillende wijken van Groningen waren gepleegd. In deze wijken werden op verschillende plekken witte briefjes tussen de deuren en ramen geplaatst. Deze briefjes kunnen inbrekers gebruiken om te checken of bewoners mogelijk voor langere tijd niet thuis zijn en ze dus kunnen toeslaan.